Сегодня, 20 ноября, на дороге Чернигов - Новые Ярыловичи, которая ведет из Украины в Беларусь, возможны пробки и затруднение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

По данным ведомства, проблемы у автомобилистов, которые проложили свой путь через трассу М-01 могут возникнуть как при выезде из Украины, так и при въезде в страну: протесты евробляхеров могут спровоцировать формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и перед украинским пунктом пропуска "Новые Ярыловичи".

Белорусский Госпогранкомитет порекомендовал, на всякий случай, выбрать другие маршруты тем, кто хочет 20 ноября пересечь белорусско-украинскую границу на автомобиле.

Напомним, 20 ноября по всей Украине будет проходить масштабная акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах. Водители не только приедут под здание Верховной Рады в Киеве, но и планируют перекрыть движение на ряде государственных трасс.

Также мы писали, что цель протестов – добиться президентского вето на проголосованные Верховной Радой законы №8487 и 8488 и отправка их на доработку, с учетом позиции общества.