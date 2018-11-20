Национальный банк Украины установил официальные курсы основных валют на 20 ноября. Доллар, по сравнению с предыдущим банковским днем, 19 ноября, подорожал всего на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Так, 20 ноября, курс валют НБУ выглядит следующим образом:

100 долларов США - 2776.4829 гривны

100 евро - 3172.6870 гривны

10 российских рублей - 4.2063 гривны.

Отметим, что евро за предыдущий день подорожал на 24 копейки, российский рубль остался на том же уровне.

Напомним, банкиры сообщили, почему украинский бизнес распродает доллар и валит его курс.

Также мы писали, что недавно банкиры рассказали, что будет с курсом доллара до конца ноября.