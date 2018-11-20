Четыре сенатора США официально обратились к президенту Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола с требованием не допустить избрания российского генерал-майора Александра Прокопчука на пост президента международной полиции. Обращение подписали республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс

"Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник", - говорится в их заявлении, передает DW.

Как подчеркивается в документе, "Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

"Александр Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждают сенаторы.

В случае своего избрания Прокопчук продолжит "институализированное злоупотребление "красными циркулярами" Интерпола и будет блокировать все усилия по проведению существенных реформ", говорится в обращении.

Напомним, что Александр Прокопчук занимает пост вице-президента Интерпола с 2016 года. Выборы нового главы международной полиции пройдут 21 ноября в Дубае.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина грозится выйти из Интерпола, если его главой изберут россиянина.