Во вторник, 20 ноября, в Украине будет сохраняться умеренно прохладная погода. Синоптики прогнозируют снег в восточных регионах страны. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

20 ноября первый снег выпадет в Харькове. Температура воздуха тут сохранится на уровне 0...+2 градуса. Также синоптики прогнозируют снег в Луганске, Донецке, Днепре и Запорожье. В этих регионах ожидается такая же погода днем и -1...-3 ночью.

Что касается центральных регионов, тут осадков не ожидается, весь день будет сохраняться переменная облачность. Температура будет держаться на уровне 0...+2 днем и -2...-4 ночью. В западных областях также не будет дождя и снега, воздух прогреется до +3 днем днем и охладится до -5 ночью. Исключением будет Ужгород, тут температура будет выше: +7...+9 днем и -1...-3 ночью.

В южных регионах столбик термометра не опустится ниже нуля даже ночью. Днем тут прогнозируют +1...+5 градусов, ночью от +1 до +3.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.

Также мы писали, что 19 ноября во Львове выпал первый снег. Город сковали пробки, на дорогах - аварии.