Генеральная прокуратура Украины закупила 320 памятных знаков к ведомственному празднику День прокуратуры (отмечается 1 декабря) на 199 750 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, передают Украинские Новости.

В частности, ГПУ купила ведомственные награды прокуратуры - нагрудные знаки "За безупречную службу в органах прокуратуры" с удостоверением в футляре; нагрудные знаки "Почетный работник прокуратуры Украины" с удостоверением в футляре; нагрудные знаки "Ветеран прокуратуры Украины" с удостоверением футляре.

ГПУ подписала договор о закупке с предприятием "ПО Искусство в металле".

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ подтвердили задержание и арест снайпера, подозреваемого в стрельбе по активистам Майдана.

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