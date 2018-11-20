Из-за громкого скандала, вызванного убийством оппозиционного саудовского журналиста Джааля Хашогги, при королевском дворе Эр-Рияда зреют планы, как выйти из ситуации с наименьшими репутационными потерями.

Некоторые члены саудовской королевской семьи уже разрабатывают тактику против наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чтобы он не стал королем. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на источники Reuters при дворе саудовского монарха.

По их словам, "десятки" других принцев и других членов королевской семьи хотят, чтобы на трон взошел Ахмед ибн Абдул Азиз ибн Сауд, младший брат короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Однако они не станут действовать, пока король еще жив. Кроме того, источники сообщили, что западные страны поддержат Ахмеда после смерти саудовского короля.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США отказался слушать аудио с убийством журналиста Джамаля Хашогги.