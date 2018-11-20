Сегодня, 20 ноября, сборная Украины по футболу проведет в гостях контрольный поединок против команды Турции, которую возглавляет экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу. Игру в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 19.20.

К сожалению, у нашей команды появились кадровые проблемы перед игрой.

Точно не сыграет Сергей Кривцов, вместо которого главный тренер национальной команды Андрей Шевченко уже вызвал на сбор защитника луганской Зари Александра Сватка, передает пресс-служба ФФУ.

Также не сможет принять участие в матче и Иван Петряк.

Но и у турок не смогут выйти на поле два игрока основы. Азиз и Чалханоглу получили травмы и будут зрителями.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины попала в одну корзину со сборной России при жеребьевке отборочного этапа Евро-2020.