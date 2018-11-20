Президент США Дональд Трамп очень резко реагирует на любую критику, которая звучит в его адрес. Теперь у него, по сути, появился новый политический противник из среды авторитетных американских военных. Об этом сообщает The Hill.

Новое неудовольствие Трампа вызвал адмирал в отставке Уильям Макрейвен, который руководил специальной операцией "Копье Нептуна" по ликвидации террориста номер 1 Усамы бен Ладена. Причем причиной для резкой реакции президента США стали вполне проходные претензии Макрейвена, который заявил, что нападки Трампа на прессу стали "самой большой угрозой демократии" на его памяти.

В свою очередь американский президент раскритиковал политические пристрастия военного и заявил, что США могли бы захватить бен Ладена и раньше.

Но похоже, в этот раз президент США промазал. Адмирал Макрейвен пользуется огромным авторитетом среди военных.

Леон Панетта, глава ЦРУ во время спецоперации против бен Ладена, недвусмысенно высказался против Трампа.

"Он подрывает свое положение в качестве главнокомандующего не только с теми, кто вел операцию, но и со всеми военными", - заявил Панетта.

А Роберт О'Нил, спецназовец из отряда "Морские котики", который, как считается и убил бен Ладена, написал в соцсети, что адмирал Макрейвен "был рожден, чтобы возглавить эту операцию". "Я пойду за ним куда угодно", - рассказал О'Нил.

Ранее "Страна" сообщала, что Роберт де Ниро назвал Трампа "опасным шутом" и предложил заменить его на "героического комика".