Вчера вечером, 19 ноября, около 20:25, в Киеве произошел показательный дорожный инцидент. На автомобиль, который стоял в тянучке возле станции метро "Почтовая площадь", напала с битами группа крепких парней.

Об этом "Киев оперативный" сообщает в Facebook.

На видео с регистратора видно, как к авто подбегает мужчина с битой и начинает колотить в лобовое стекло. Водитель выжал газ и пошел в отрыв, затем в кадре появляются другие мужчины, которые пытаются его догнать.

"90-ые просили? Сегодня примерно в 20:25 на Набережной, в сторону станции метро Почтовая площадь, произошли разборки прямо на дороге, из-за этого пострадали другие машины. Причины разборок устанавливаются...", - сообщил ресурс.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

В комментариях к видео пользователи написали, что нападавшие были на трех автомобилях. Что стало причиной конфликта, пока не известно, полиция комментариев не давала.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Троещине произошла стрельба, ранены три человека.

Также мы рассказывали, что в Киеве автомобиль влетел в подземный пешеходный переход и разбился вдребезги.