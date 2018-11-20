В понедельник, 19 ноября, в Чикаго произошла очередная трагедия. Здесь на территории городской больницы вспыхнула перестрелка, в результате которой три человека погибли, был убит и сам нападавший. Об этом сообщил глава полицейского управления города Эдди Джонсон, передает ТАСС.

"Мужчина на парковке застрелил женщину, с которой он состоял в отношениях, она работала в больнице", - заявил Джонсон. По его словам, после этого злоумышленник, который был вооружен пистолетом, зашел в здание и продолжил стрельбу уже там. В результате погибла еще одна сотрудница больницы.

На место происшествия прибыли силовики, которые вступили в перестрелку с нападавшим. Как отметил шеф полиции, один из полицейских получил ранения, в результате чего скончался. "Во время перестрелки злоумышленник был также смертельно ранен", - сообщил Джонсон. Однако, пока неясно, был ли нападавший ликвидирован полицией или же застрелился.

Как отметил Джонсон, изначально к стрельбе, судя по всему, привел конфликт, возникший на бытовой почве. Есть информация, что женщина, погибшая первой, была бывшей невестой нападавшего. Информации о личности злоумышленника в полиции не привели. В связи с произошедшим в больнице была проведена частичная эвакуация.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калифорнии произошла стрельба. Нападавший мертв, погибли 12 человек.