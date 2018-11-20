Не так давно полиция пафосно рапортовала о разоблачении организованной преступной группировки, которая по одной из версий могла действовать под крылом главы поселкового совета Гостомеля. Сразу же после задержания основных подозреваемых взяли под стражу, но очень скоро громкое задержание закончилось громадным ляпом прокуратуры и полиции.

В конце прошлой недели один из основных подозреваемых в участии в банде банально сбежал из суда да еще и надавал на дорогу тумаков сотрудникам Департамента внутренней безопасности Нацполиции, узнала "Страна" из собственных источников в МВД.

Все дело в том, что прокуратура поздно обратилась с ходатайством о продлении срока содержания под стажей для одного из подозреваемых - Виталия Черинского. Когда по часам срок содержания под стражей истек, конвой выпустил арестанта Черинского в зале суда, хотя рассмотрение ходатайства о продлении стражи судом еще не было завершено.

Этим-то и воспользовался подозреваемый Черинский. Пока судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая была в совещательной комнате, подозреваемый покинул зал на Крестовом переулке, 4, и, не дожидаясь решения следственной судьи, выбежал на улицу.

Сотрудники полиции и Департамента внутренней безопасности, осуществляющие оперативное сопровождение этого дела помчались за беглецом. Нагнали его на улице и попытались остановить, но он начал ожесточенно отбиваться.

Помогали скрыться Черинскому неустановленные лица из группы поддержки. Они-то и отпинали полицейских ногами, когда подозреваемый вбежал в троллейбус и уехал. По данному факту завели сразу два уголовных производства по ч.2 ст.342 УК и ч.2 ст.345 УК Украины-сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинение сотрудникам правоохранительных органов телесных повреждений, так как при попытке остановить Черинского, оперативные работники ДВБ Нацполиции получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас Черинский объявлен в розыск и продолжает скрываться от следствия.

Напомним, что 17 сентября сотрудники Нацполиции разоблачили и задержали семерых подозреваемых в участии в преступной организации, которая занималась разбоями и вымогательством несуществующих долгов. Злоумышленники действовали под прикрытием главы одного из поселковых советов Киевской области.

По некоторым данным речь идет о главе Гостомельского поссовета. Как сообщают правоохранители, в организацию входили бывшие спортсмены и лица, ранее судимые за тяжкие преступления. Они применяли силу и оружие, а также занимались шантажом и наносили повреждения чужому имуществу.

Сотрудники Нацполиции установили причастность преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений с применением оружия военнослужащим Нацгвардии.

Происшествие имело место в конце 2017 в Буче Киевской области. Также сообщалось, что злоумышленники угрожали, а затем нанесли телесные повреждения председателю ОО "Союз воинов-участников АТО поселка Гостомель" в "Зима баре" в Гостомеле. Он открыто заявлял о злоупотреблениях местного руководства в сфере выделения земельных участков и прикрытия этих сделок работниками правоохранительных органов.

Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Собрал криминальную "команду" председатель одного из поселковых советов Киевщины ради силовой поддержки в решении собственных должностных и бизнес вопросов. Его ближайший соратник и лидер преступной группы - 37-летний ранее судимый житель Киевской области. Авторитет в криминальной среде и силовую помощь, в случае необходимости, банде обеспечивал так называемый "смотрящий" в городе Ирпень.

Ранее "Страна" сообщала, что Голосеевский районный суд Киева отстранил главу Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко от исполнения обязанностей на два месяца.