Студенты, не являющиеся гражданами Европейского союза, заплатят за обучение во французских университетах почти в десять раз больше, чем европейцы. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает RFI. Теперь год обучения на бакалавриате обойдется студентам в 2700 евро, а в магистратуре и аспирантуре — 3700 евро.

"Богатые иностранные студенты, которые приезжают в Европейский союз, платят столько же, сколько малообеспеченные французы. Это нечестно", - заявил Эдуар Филипп. Он также представил "стратегию по привлечению иностранных студентов": она предполагает увеличение количества стипендий и упрощение бюрократических процедур для иностранных студентов.

Как отметил Эдуар Филипп, стоимость обучения во Франции все равно будет ниже, чем в некоторых странах Европы. "В Нидерландах за год студенты платят от 8 до 13 тысяч евро, а в Великобритании — десятки тысяч фунтов стерлингов", — заявил премьер-министр.

Как заявил премьер-министр Франции, несмотря на увеличение стоимости образования, представленные меры позволят привлечь в университеты больше иностранцев, не являющихся гражданами Европейского союза. Сейчас в стране учится 320 тысяч студентов из других стран. Согласно плану правительства, к 2027 году их число должно вырасти до 500 тысяч.

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