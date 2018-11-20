Буксир "Параллель", который потерпел бедствие в 15 милях от Одессы, шел не просто так, а тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.

Об этом "Думской" сообщил общественник Георгий Блощица и подтвердили источники в правоохранительных органах.

Когда шторм усилился и дальнейшее движение стало угрожать жизни экипажа, моряки отцепили баржу и подали сигнал бедствия, после чего их спас проходивший мимо танкер "Аркадия".

На борту баржи UDP-DM-2309-УДП, которая, кстати, принадлежит ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", находится 10 тысяч коробов, в каждом из которых по 500 пачек сигарет. Всего, таким образом, в трюме судна 5 миллионов пачек.

Фото: dumskaya.net

UDP-DM-2309-УДП не первый раз попадается борцам с контрабандой. В июле прошлого года баржу задержали в Николаеве, когда на нее перегружали с теплохода Hermes больше миллиона пачек сигарет. Потом, правда, арест с судна почему-то сняли.

Буксир "Параллель" приписан к Измаилу. По данным АИС, примерно в 3 ночи он вышел из Херсона и направился на запад. Потом команда отключила транспондер. В 9:00 буксир подал сигнал SOS, который принял Государственный морской спасательно-координационный центр в Одессе. Уже через 11 минут в штормовое море вышли спасательные катера ПРК-01 и ПРК-02. Из-за высокой волны они не могли развить максимальную скорость, поэтому прибыли к месту происшествия примерно через час.

К этому моменту возле терпящего бедствие буксира уже находился танкер «Аркадия», который снял экипаж в составе шести человек. Это произошло в 10:17.

По данным на 22:30. баржа села брюхом на песчаный пляж возле причала №122, но не очень крепко: ее продолжает сносить, за час судно подвинулось в сторону Черноморского порта на 60 метров.

По слухам, баржа везла сигареты из оккупированного Крыма, а принадлежит она бывшему депутату Одесского горсовета от Партии регионов Александру К.

Напомним, береговая охрана Греции задержала буксир с 6 тоннами марихуаны.

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