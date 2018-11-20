Глава Запорожской Епархии владыка Лука побывал на допрос СБУ и рассказал, что у него спрашивали. Об этом он говорит в видео, которое разместила запорожская епархия.

Священник подчеркнул, что его вызвали на беседе без повестки, однако, он настоял на том,чтобы взять с собой адвоката, чтобы не попасть в "неприличную" ситуацию.

"Беседа была очень корректной", - сказал Лука. Его спрашивали, как часто он выезжает заграницу, как проходит таможенный осмотр, по какому коридору следует. На что он, по его же словам отвечал, что я является гражданином Украны, не имеет никаких других паспортов, и проходит все процедуру по закону.

В СБУ также обратились к нему с просьбой, что если к нему за границей подойдут и будут предлагать что-то переправить в Украину, сообщить в органы о произошедшем. При этом по словам Луки, никаких документов он не подписывал.

Он отметил, что священников еще будут вызывать на беседу.

Также он назвал Порошенко "гонителем церкви", упомянув, что архиереи УПЦ отказались идти в дом гонителя церкви (имеется ввиду бывший музей Ленина, куда Порошенко приглашал священников - Прим. Ред.) по приглашению современного гонителя церкви".

Видео: youtube.com

Лука уточнил, что звонок о вызове в СБУ прозвучал, когда под стенами его епархии сторонники Томоса проводили свою акцию и кричали: "Московского попа на гилляку".

Как сообщала "Страна", священники УПЦ жалуются, что их стали вызывать на беседы в СБУ.

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