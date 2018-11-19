В Закарпатской области протестующие начали перекрытие дорог, поэтому усложнено движение на КПП в Нижних Воротах по трассе Киев-Чоп.

Об этом Укринформу сообщил Владимир Павлюх, официальный представитель ГУНП в Закарпатской области.

"Акция протеста, о которой заявляли активисты на прошлой неделе, сегодня все-таки началась на Закарпатье. В настоящее время усложнено движение возле КПП Нижние Ворота — там около 150 человек ходят по пешеходному переходу, но проезд есть. На месте дежурит наряд полиции", - сказал Павлюх.

По его словам, проблема есть на Перечинщине, где перекрыта дорога на Ужгород.

"Речь идет о Дубриничах в Перечинском районе, там около 30-ти человек перекрыли движение на дороге в направлении Ужгорода, проезда нет. На место выехала группа полицейских, они проводят разъяснительную работу с протестующими и просят их разойтись", - сказал Павлюх.

В то же время он отметил, что в Деловом, где также обещали перекрыть дорогу, акция не состоялась — из-за резонанса с убийством пограничника и несогласия местных жителей относительно перекрытия дороги.

Вместе с тем, официальный представитель ГУНП в Закарпатской области подчеркнул, что в ведомстве предупреждали активистов об уголовной ответственности по ст.279 УКУ (блокирование транспортных дорог), за которую предусмотрены санкции в виде штрафа или лишения свободы до 12 лет.

Видео: facebook.com/dostazakarpattya/

На официальной странице ОО "Доста!" есть заявление об акции протеста, которое было сделано ещё 15 ноября. По словам активистов, цель акции - протест против повышения цен на газ и дрова, разворовывания леса, нефтепровода, ужасного состояния дорог.

Как сообщала "Страна", евробляхеры 20 ноября грозили перекрыть центр Киева и ключевые трассы.

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