Французский режиссер Жан-Люк Годар отказался от приглашения посетить Россию из-за дела Олега Сенцова. Об этом сообщает киножурнал So film со ссылкой на Общество кинорежиссеров Франции.

Организация с разрешения Годара обнародовала письмо, которое режиссер написал заведующему отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову. В письме 87-летний Годар пишет, что «не имеет права» посещать Россию из-за условий заключения Сенцова.

По какому поводу Эрмитаж приглашал Годара, не сообщается.

В августе Жан-Люк Годар подписал открытое письмо с призывом освободить режиссера Олега Сенцова. Кроме того, подписи под письмом поставили еще более сотни деятелей культуры из разных стран.

Как сообщала "Страна", Олег Сенцов руководит постановкой пьесы в Киеве из тюремной камеры в России.

Также Олег Сенцов написал письмо о своем здоровье после 145 дней голодовки. Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в России, прекратил голодовку, которую начал в мае 5 октября.