В Белой Церкви Киевской области 14-летняя школьница выпрыгнула из окна балкона квартиры на 8 этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Так, сообщается, что девочка скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

По месту жительства погибшей полицейские изъяли системный блок компьютера и мобильный телефон несовершеннолетней.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". Работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Как сообщала "Страна", ранее два незнакомых человека совершили самоубийство в разным местах одного города под Одессой.

Мы писали, что в Первомайске застрелился ученик 11 класса.

Также в Киеве девочка покончила с собой, прыгнув с пожарной башни на глазах у друзей.