Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар подтвердил факт вызова венгерского посла в Киеве Иштвана Ийдярто в связи с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно невозможности договоренностей Будапешта с действующей украинской властью и заявил, что это методы "прокремлевской пропаганды".

Об этом Боднар сообщил в Facebook.

"Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений... Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды", - написал замминистра.

Боднар, в частности, уточнил, что посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша относительно деструктивных заявлений венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс", - рассказал дипломат.

Он проинформировал, что на встрече венгерский дипломат не упоминал о "притеснениях венгров на Закарпатье" и предложил сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях.

Фото: facebook.com

Напомним, в МИД Венгрии опровергли факт вызова венгерского дипломата в Киеве 16 ноября в МИД Украины для разъяснения высказываний Виктора Орбана относительно того, что достичь договоренности с действующей властью в Киеве не представляется возможным.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия не собирается снимать блокаду Украины в НАТО, но согласилась на приезд Климкина.

Также мы писали о том, что новый посол Венгрии начал свою работу с изучения украинского языка.