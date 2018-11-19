Активисты организаций "Братья" и "Демократии майбутнього" вечером 19 ноября заблокировали дорогу у пограничного пункта в Новых Яриловичах, что на границе с Белоруссией в Черниговской области.

"Мы заблокировали проезд в Яриловичах и ходим сейчас по пешеходному переходу. Пока обстановка удовлетворительная. Очереди выстроились, но народ и полиция относятся с понимаем", сказал глава черниговского подразделения "Братьев" Виталий Яхно в телефонном интервью "Стране" (к руководителю этой организации недавно приходила с обыском СБУ).

"Эта акция организована "Демократией Майбутнього" и "Братьями". Ее цель - привлечь внимание правительства к тому беспределу, который происходит в стране - поднятие цен на топливо - бензин и газ, а также на газ для населения и как следствие на все услуги ЖКХ. Хотим обратить внимание на геноцид, который происходит. Люди доведены до края - те километровые очереди из машин, что выстроились на таможне, даже они нас поддерживают, несмотря на неудобства", - сказал Виталий.

"Бесполезные махания флагами никакого толку не дают, мы добиваемся поставленных целей теми методами, которые у нас есть. Сейчас уже остановилась трасса Киев - Чоп, где действуют активисты из Закарпатья, а завтра - юг подключится. И АвтоЕвроСила (организация евробляхеров - Прим.Ред.) тоже скажет свое слово", - говорит Яхно.

"Мы требуем, чтобы первые лица страны приезжали на границу, мы будем ждать их здесь, мы устали к ним ездить, может до них дойдет, что они страну просто в пропасть гонят", - сказал Виталий Яхно.

"Это таможня. Уже все стало. На Севере Чернигов, на Западе Чоп. Теперь ждем правительство" - ранее написал Виталий Яхно в Fаcebook и приложил фото уже образовавшихся заторов.

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры грозят Украине национальной акцией неповиновения.

Ранее сообщалось, что только во вторник, 20 ноября, по всей Украине будет проходить масштабная акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Водители не только приедут под здание Верховной Рады в Киеве, но и планируют перекрыть движение на ряде государственных трасс. Об этом идет речь в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте организаторов акции "АвтоЕвроСилы".

Напомним, цель протестов – добиться президентского вето на проголосованные Верховной Радой законы №8487 и 8488 и отправка их на доработку, с учетом позиции общества. "Евробляхеры" считают, что их поправки были проигнорированы депутатами и принятый закон не дает им возможности растаможить свои авто по причине слишком высоких ставок. А стимулировать Президента Украины воспользоваться правом "вето" на указанные законы, владельцы авто на европейских номерах будут у себя в регионах.

Также мы писали о том, что ждет евробляхеров после принятия нового закона и будут ли они его выполнять.