В Украине с начала года стоимость алкоголя выросла в среднем на 9%. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Главными причинами роста стоимости алкоголя в этом году является увеличение себестоимости продукции и минимальной розничной цены, которую устанавливает государство. Но цены растут на алкогольную продукцию значительно меньше, чем на большинство продуктов и товаров из-за мощной конкуренции, как производителей между собой, так и легальных производителей с теневым сектором. Каждое поднятие акциза и минимальной розничной цены только увеличивает рынок контрафакта", - говорится в сообщении.

По словам Дорошенко, суммарная стоимость всех видов алкоголя, которые мониторятся Госстатом, на начало ноября 2018 составляла 166,6 грн, тогда как на начало года их стоимость была 153,3 грн. То есть рост произошел на 13,3 грн. Перечень спиртного, стоимость которого отслеживается государством, составляет: бутылка столового отечественного вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л. Общий объем "отечественного бара" составляет 1,75 л.

По данным официальной статистики, все виды алкогольных напитков подорожали за 10 месяцев текущего года от 6% до 10%. Так, в частности, водка и пиво подорожали на 10%, а отечественные вина - на 6%. За этот промежуток времени водка добавила 8,5 грн, отечественные вина - 3,5 грн, пиво - 1,3 грн. На начало ноября бутылка 0,5 л водки стоит 89,7 грн, бутылка 0,75 л вина - 61,9 грн, а бутылка пива 0,5 л - 15 грн.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что за год в Украине стало вдвое больше подделок под ведущие алкогольные бренды.

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