В Центральном районе Харькова невозможно использовать административный ресурс, поэтому нардеп от БПП, соратник друга президента Игоря Кононенко Александр Грановский (его в СМИ называют "смотрящим" за судами) решил баллотироваться от этого района. Об этом он сам ообщил в интервью журналистке Наталье Влащено на канале ZIK, размещенном на Youtube.

"Я пошел по Центральному району Харькова, потому что это очень сложный район и там невозможно использовать админресурс... Я никому не дам возможности сказать, что я раздавал деньги. Я не буду использовать админресурс, который там использовать невозможно. Я просто буду работать", - заявил Грановский. Он подчеркнул, что "не хочет быть политиком-овощем, поэтому решил пройти конкурентные выборы".

Видео: youtube.com

На вопрос журналистки о том, что правда ли, что как писала "Страна", он переезжает в Лондон, Грановский ответил, что не переезжает.

Также Грановский сообщил, что несмотря на публикации в СМИ, он не знаком с судьей Чаусом и "никогда не видел этого человека".

Ранее "Страна" сообщала, как окружение Порошенко готовит себе "запасной аэродром" в столице Британии.

Также мы писали о том, что в первой столице появились билборды соратника Порошенко. Грановский собирается баллотироваться в народные депутаты по мажоритарному округу и уже развесил свои рекламные плакаты со слоганом "Адвокат Харькова".