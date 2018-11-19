Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, порадовала фанатов новым фото.

Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она смотрит куда-то влево, будучи одетой в черную кофту c высоким воротом, закрывающим шею. На фото волосы Лободы растрепаны и распущены, ее взгляд устремлен в сторону.

Однако, пользователями пришлось по вкусу это фото:"Супер", "Шикарная девушка", "Красоточка!", "Лучшая", "Очень красивая", "Красота", "Роскошная", "Идеальная", "Этот взгляд", - пишут в комментариях.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала Страна, ранее певица Светлана Лобода сделала фото в туалете на гастролях по городам Германии.

Мы писали, что певица Светлана Лобода объяснила, в честь кого назвала младшую дочь Тильдой.

Ранее певица Лобода появилась на фото в новом образе без намека на перенесенную операцию.