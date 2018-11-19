Бывший исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, исключает свою явку на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) 20 ноября в связи с пребыванием на лечении за границей.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Сегодня адвокаты зарегистрировали в САП заявление с обоснованием причин, почему я не имею физической возможности завтра прибыть на вызов. Как и обещал, в САП предоставлена официальная справка из медицинского учреждения Германии. Надеюсь, официальное подтверждение того, что я действительно нуждаюсь в лечении и нахожусь в медицинском учреждении, положит конец всем грязным спекуляциям и слухам о моем выезде за границу", - написал он.

При этом Продан попросил с пониманием отнестись к тому, что он не публикует данную справку в соцсети, ссылаясь на право на личную жизнь.

Фото: facebook.com/Myroslav.Prodan

Как сообщала Страна, ранее Холодницкий пожаловался, что экс-глава ГФС Продан не пришел на допрос в САП.

Мы писали, что СБУ получила доступ к Telegram-переписке экс-главного фискала Продана.