Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Будапешт не будет снимать вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не станет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу председателей внешнеполитических ведомств государств НАТО, сообщает Радио Свобода.

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - заявил П.Сийярто в понедельник в Брюсселе.

При этом, по словам венгерского министра, Венгрия и далее будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины ввиду того, что, по его мнению, в проблеме языков меньшинств не было никакого прогресса.

Глава МИД Венгрии отметил, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом. "Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включительно со своими обязательствами перед НАТО. Мы отбрасываем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор", - заявил П.Сийярто.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, и с тех пор несколько раз блокировало заседание комиссии Украина-НАТО, применив свое право вето.

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. В частности, в ЕС призывают Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.

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