Доработанный ко второму чтению законопроект № 9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год уже внесли в Верховную Раду. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" доработан во исполнение статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины с учетом Бюджетных выводов Верховной Рады Украины, одобренных постановлением Верховной Рады Украины №2602-VIII от 18.10.2018, и совещаний по доработке проекта государственного бюджета на 2019 ко второму чтению. Следует отметить, "доработанный ко второму чтению проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" является сбалансированным и направлен на решение ряда первоочередных и неотложных вопросов ", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1026 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 928 507,9 млн грн и доходы специального фонда - 97 623,9 млн грн. Расходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1112 130,0 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1005 767,5 млн грн и расходы специального фонда - 106 362,4 млн грн.

Согласно информации на сайте ВР, законопроект передан на рассмотрение руководству парламента и в тираж. Документ также направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на этой неделе Рада займется госбюджетом-2019 и переименованиями.

Также мы писали о том, что Рада 22 ноября рассмотрит госбюджет-2019 во втором чтении.