На Майдане в центре Киева власти установили странные конструкции с трезубцами и крестами к годовщине Дня достоинства и свободы. Фото сооружений, выложенное горожанами в Facebook, вызвало споры среди пользователей Сети.

"А когда, стесняюсь спросить, у нас успели принять новый малый герб Украины?

Что это за крестик? Армия, мова, вира? Совсем уже?", - недоумевает Одеся Медведева.

Фото: facebook.com

"Логично же - если там крестик, значит это не Герб Украины", - отвечает Сергей Кустов.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Некоторые тут увидели буквы ВФЯ (Виктор Федорович Янукович), некоторые посчитали, что так выглядит Томос, а кое-кто "двух грустящих людей у могилки".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в день начала Майдана в Киеве проведут конкурс юных снайперов.

Также мы писали о том, что опубликовано расписание масштабных учений в центре Киева на 5 годовщину Майдана.