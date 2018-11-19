"Так выглядит Томос". В Сети обсуждают странные конструкции с гербами и крестом, установленные на Майдане
На Майдане в центре Киева власти установили странные конструкции с трезубцами и крестами к годовщине Дня достоинства и свободы. Фото сооружений, выложенное горожанами в Facebook, вызвало споры среди пользователей Сети.
"А когда, стесняюсь спросить, у нас успели принять новый малый герб Украины?
Что это за крестик? Армия, мова, вира? Совсем уже?", - недоумевает Одеся Медведева.
Фото: facebook.com
"Логично же - если там крестик, значит это не Герб Украины", - отвечает Сергей Кустов.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Некоторые тут увидели буквы ВФЯ (Виктор Федорович Янукович), некоторые посчитали, что так выглядит Томос, а кое-кто "двух грустящих людей у могилки".
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в день начала Майдана в Киеве проведут конкурс юных снайперов.
Также мы писали о том, что опубликовано расписание масштабных учений в центре Киева на 5 годовщину Майдана.