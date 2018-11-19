18 ноября в городе Яворов Львовской области в одной из квартир обнаружили тело задушенного украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр им. короля Данила на своей странице в Facebook.

Убитый - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Его тело было найдено в арендованной квартире. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия. О том, были ли обнаружены признаки насильственной смерти, не сообщается.

По информации пресс-службы, на данный момент ведется расследование происшествия. Также командование и личный состав бригады приносят соболезнования родственникам умершего.

Скриншот: Facebook/ 24 ОМБр імені короля Данила, прес-служба

Напомним, в Днепре убили военного-контрактника, ехавшего домой в Тернопольскую область.

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