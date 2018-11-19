Жители чертовой дюжины улиц украинской столицы остались без холодной воды
Сегодня, 19 ноября, в Киеве более десяти улиц остались без водоснабжения из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".
Так, сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- пр-т. Победы, 23А;
- пер. Ипсилантеевский, 3, 5;
- пер. Бутишив, 19;
- ул. Маршала Малиновского, 11;
- ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
- пер. Строителей, 7, 9, 11/11;
- ул. Котляревского, 50;
- ул. Григоровича-Барского 4,5;
- пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
- ул. Шевченко с 1 по 42;
- пер. Ярослава Хомового, 14А, 44В;
- ул. Борщаговская, 126;
- ул. Монтажников с 41 по 59.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.
Как сообщала "Страна", в 14 ноября для киевлян выросли тарифы на холодную воду.
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