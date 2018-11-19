Сегодня, 19 ноября, в Киеве более десяти улиц остались без водоснабжения из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Так, сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • пер. Ипсилантеевский, 3, 5;
  • пер. Бутишив, 19;
  • ул. Маршала Малиновского, 11;
  • ул. Строителей, 31/13, 33, 35;
  • пер. Строителей, 7, 9, 11/11;
  • ул. Котляревского, 50;
  • ул. Григоровича-Барского 4,5;
  • пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
  • ул. Шевченко с 1 по 42;
  • пер. Ярослава Хомового, 14А, 44В;
  • ул. Борщаговская, 126;
  • ул. Монтажников с 41 по 59.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.

Как сообщала "Страна", в 14 ноября для киевлян выросли тарифы на холодную воду.

Мы рассказывали, выгоден ли киевлянам отказ от горячей воды и переход на бойлеры, к чему призывает Кличко.

Ранее в центре Киева из-под земли забил новый паровой "гейзер".

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!