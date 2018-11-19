Сегодня, 19 ноября, в Киеве более десяти улиц остались без водоснабжения из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Так, сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пр-т. Победы, 23А;

пер. Ипсилантеевский, 3, 5;

пер. Бутишив, 19;

ул. Маршала Малиновского, 11;

ул. Строителей, 31/13, 33, 35;

пер. Строителей, 7, 9, 11/11;

ул. Котляревского, 50;

ул. Григоровича-Барского 4,5;

пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;

ул. Шевченко с 1 по 42;

пер. Ярослава Хомового, 14А, 44В;

ул. Борщаговская, 126;

ул. Монтажников с 41 по 59.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.

Как сообщала "Страна", в 14 ноября для киевлян выросли тарифы на холодную воду.

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