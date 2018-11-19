В Киеве во время командно-штабных учений спасательных служб 20-22 ноября не будет включаться общегородская система оповещения, улицы перекрывать также не будут. Об этом сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации Роман Ткачук на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

"Во время проведения учений планируется включение систем оповещения города. С мэром города мы обсудили этот вопрос, и общегородская система оповещения включаться не будет. Возможно включение системы оповещения на объектах, например, если будут проводиться учения на пивзаводе "Оболонь", то будет включена система оповещения самого объекта", - сказал Ткачук.

Он добавил, что к учениям будут привлечены шесть районов города, в каждом из которых будет проводиться проверка формирований на случай реагирования на угрозы. "Например, в Подольском районе три предприятия подпадают под проверку… По Днепровскому и Деснянскому районам запланирован запуск сборного эвакуационного пункта и приемного эвакуационного пункта, но это будет проводиться локально", - отметил он.

Он также проинформировал, что городские улицы не будут перекрываться. Роман Ткачук рассказал, что в случае если киевляне услышат звуки сирен, то необходимо включить телевизор или радио, где будет разъяснение о проводящихся поблизости учениях.

В свою очередь, заместитель начальника управления организации мероприятий гражданской защиты ГУ ДСЧС Украины в Киеве Олег Стоволос проинформировал, что 20 ноября будут отрабатывать действия органов управления и подразделений на сложные погодные условия которые спровоцировали большое количество ДТП, в результате чего необходимо перекрыть въезд в столицу. В этот же день будет отработана авария на химически опасном объекте и действия Оболонской райадминистрации по эвакуации людей.

21 ноября будет отработана ситуация по сбросу большого количества воды с Днепровской ГЭС, что привело к подтоплению Киева, и действия руководителей шести районов города, которые попадают в зону подтопления, по эвакуации людей. "Возле Труханова острова будет отработана практическая часть, где будут задействованы аварийно-спасательные службы… по спасению людей на воде", - разъяснил Стоволос.

22 ноября спасатели будут отрабатывать действия в случае аварийной остановки одной из ГЭС, в частности ООО "Евро-Реконструкция", в результате чего два района Киева остались без тепла.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано расписание масштабных учений в центре Киева.