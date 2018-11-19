В Гватемале вновь проснулся один из самых активных в Центральной Америке вулкан Фуэго. Началась массовая эвакуация населения. Об этом сообщает AP.

Эвакуация проводится в 10 общинах, которые живут рядом с вулканом, всего непосредственно рядом с Фуэго проживет около 2 тысяч человек. Сообщается, что по состоянию на понедельник, 19 ноября эвакуировано 3925 человек.

Отметим, что именно извержение Фуэго в июле стало причиной гибели почти 200 человек. На данный момент наблюдаются взрывы вулкана на высоте 3763 метра. Раскаленные камни и пепел начали извергаться в небо и катиться по склону.

Вулкан Огня является одним из самых активных в Центральной Америке. Он расположен на западе Гватемалы на высоте в 3763 метра, относится к тихоокеаническому вулканическому поясу и очень ативен. Первый раз в 2018 году он проснулся 12 апреля.

Скриншот: Twitter/ Sofía, me llamo Sofía‏

Скриншот: Twitter/AAR - Antigua Al Rescate

Напомним, появились фото и видео извержения гигантского грязевого вулкана в Азербайджане.

Также мы писали, что появилось видео, как в Италии проснулся самый активный вулкан Европы.