Полиция открыла уголовное производство по факту драки между бывшим командиром роты Нацполиции "Схидный корпус", основателем одноименного общественного движения Олегом Ширяевым и представителями "Национального корпуса".

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

Правоохранители установили, кто участвовал в драке. Задержанных на данный момент нет.

Фото: facebook.com/police.kharkov/

Как сообщалось, 18 ноября вечером в харьковском спорткомплексе "Локомотив", где проходил чемпионат Украины по боксу, произошла драка между Ширяевым и представителями Нацкорпуса.

По словам Ширяева, в числе напавших на него были глава межобластного объединения "Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Схид" Максим Жорин, начальник харьковского штаба Нацкорпуса Константин Немичев и еще несколько человек.

Ширяев в драке получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие повреждения и был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Ширяев был исключен из Нацкорпуса в сентябре 2017 года.

В конце мая 2018 года Нацкорпус опубликовал заявление, в котором утверждал, что ОО "Схидный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине", а также обвинял Ширяева и его организацию в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и т.д.

В ответ Ширяев назвал Нацкорпус "проектом МВД", заявил, что не разделяет его убеждения, а также заявил о личном конфликте с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким из-за смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича.

13 сентября этого года Ширяева задержали после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Олегу Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Напомним, 14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал Олегу Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Ширяеву. 8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн. 4 тыс. 340 грн. 12 ноября после внесения залога Олег Ширяев вышел из СИЗО.

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