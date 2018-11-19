Известный актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина в сериале "Счастливы вместе", опубликовал фото, на которых подписчики с трудом его узнали. Он опубликовал пост в своем Instagram, в котором процитировал стихи Александра Блока про аптеку, улицу и фонарь. "Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — всё будет так. Исхода нет".

Поклонники, привыкшие к образу молодого и упитанного Гены Букина, начали всерьез переживать за 43-летнего артиста. Они посчитали, что он выглядит старше своих лет. В комментариях даже начали спрашивать, все ли хорошо у актера.

Фото: instagram.com

На самом деле Логинов продолжает активно работать в театре и кино. Просто некоторое время назад в его жизни случился очередной болезненный развод с третьей женой Ольгой Логиновой. Напомним, актер — многодетный отец. У него четыре сына, один из них пасынок от первой жены и одна дочь. В супружестве с Ольгой у него родились Александр и Иван. В одном из недавних интервью Виктор признавался, что, возможно, больше никогда не станет жениться, настолько тяжело ему дался последний развод.

Фото: meta.ua

Ранее "Страна" сообщала, что звезда сериала "Счастливы вместе" не приехала в Харьков после того, как попала в базу "Миротворца".

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