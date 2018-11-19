После того как Пентагон опубликовал доклад о том, что у вооруженных сил США не хватает глобальных ресурсов для встречи с Китаем или Россией в потенциальном будущем конфликте, было объявлено о значительном сокращении сил США в Африке. Об этом сообщает Business Insider.

"Поскольку департамент реализует Стратегию национальной обороны для поддержания нашего глобального военного преимущества, мы переходим к более ресурсосберегающему подходу в нашей кампании по борьбе с насильственными экстремистскими организациями", - заявила пресс-секретарь Пентагона Кандис Трэш.

На сегодняшний день в Африке дислоцируются около 7200 американских военных. Сократить присутствие планируется приблизительно на 10% в течение нескольких лет.

По данным комиссии по Стратегии национальной обороны, нехватка глобальных ресурсов и влияние 17 лет военного конфликта в Африке могут привести к тому, что в следующем крупном конфликте США могут проиграть.

"Если бы США пришлось сражаться с Россией в Балтийском регионе или Китаем в войне за Тайвань, американцы могли бы столкнуться с решительным военным поражением", - говорится в докладе комиссии.

Напомним, спутники США нашли пропавший у берегов Африки танкер с грузино-российским экипажем.

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