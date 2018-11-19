Из-за ухудшения погодных условий самолет Embraer E195 компании "Австрийские авиалинии" не смог 19 ноября совершить посадку в международном аэропорту "Одесса". Об этом Укринформу сообщили в администрации аэропорта.

"Лайнер из Вены около двадцати минут находился в зоне ожидания аэропорта, снизившись до 900-метровой высоты. Однако из-за низкой видимости и сильного ветра экипаж так и не решился посадить самолет. Поэтому авиарейс "Одесса — Вена" пришлось отменить", - отметили в аэропорту.

Между тем, белорусские и польские летчики, несмотря на ненастье, успешно посадили в аэропорту Boeing В377 и Embraer E195. И по расписанию отправились в обратный рейс.

Стоит отметить, что в Одессе сейчас идет дождь, сопровождаемый сильными порывами северо-восточного ветра скоростью до 25 м/с. Руководство мэрии призвало жителей по возможности не выезжать на улицу на собственном автотранспорте, а в случае выезда не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.

Из-за непогоды приостановлено движение трамваев на двух маршрутах, объявлено об ограничении в работе портов Одессы, Черноморска и Рени. В частности, ограничения коснулись лоцманского сопровождения судов в портах Одессы и Черноморска, а в Рени ограничены грузовые операции с зерновыми в связи с сильным дождем.

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