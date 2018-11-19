В следующем году цены на нефть будут зависеть от поведения трех человек: президента США Дональда Трампа, главы РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бин Салмана. Это связано с тем, что традиционно США, Россия и Саудовская Аравия доминируют в поставке сырой нефти на мировые рынки, пишет Bloomberg.

Все три страны производят нефти больше, чем 15 членов ОПЕК. Сейчас каждая из трех стран наращивает нефтедобычу рекордными темпами, и каждая из них может увеличить производство сырья в следующем году.

В июне члены сделки ОПЕК+ ослабили ограничения на добычу, которые были установлены в начале 2017 года. После этого саудиты и россияне вышли на близкий к рекордному уровень производства. Также и в США возросла выкачка сырья, потому что компании из Техаса решили проблемы с мощностью трубопроводов и начали транспортировать больше на побережье Мексиканского залива.

Так за три месяца участники рынка изменили свои настроения: с опасений о том, что нефти будет недостаточно, все начали переживать о ее избытке на рынке. Это произошло одновременно с уменьшением прогнозного роста спроса на нефть и частичным ослаблением Соединенными Штатами санкционного режима в отношении крупнейших покупателей иранской нефти.

По оценкам Международного энергетического агентства, объемы нефти в развитых странах опять растут и в ближайшее время превысят средний пятилетний уровень, хотя сокращались с начала 2017 года.

Из-за обвала цен на нефть Саудовская Аравия заявила, что в следующем месяце сократит экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки. Эр-Рияд также настаивает на том, чтобы члены группы ОПЕК+ сократили производство сырья на 1,0–1,4 млн б/с. Это предложение вызвало мягкое одобрение у Путина и жесткие упреки со стороны Трампа.

МВФ сделал прогноз, по которому для балансировки госбюджета в 2019 году саудитам потребуется цена на нефть в цене $73,3/баррелей в сутки. Для Бин Салмана единственный способ добиться нужного Саудовской Аравии уровня цен - убедить участников сделки ОПЕК+ в необходимости третий год подряд ограничивать нефтедобычу. Но в этом вопросе наследный принц может столкнуться с мощным сопротивлением со стороны Путина и Трампа.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть поднялись до $67,2 за баррель.

Также до этого мы сообщали, что нефть Brent упала в цене до летнего уровня из-за спасательного круга США, брошенного Ирану.