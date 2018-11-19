В правительстве Венгрии утверждают, что сами инициировали встречу нового посла Венгрии Иштвана Ийдярто с представителями украинской стороны 16 ноября. Об этом заявляет его пресс-служба.

"Посол Венгрии провел переговоры в Министерстве иностранных дел Украины по инициативе Венгрии, он не был вызван" - сказано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что переговоры между венгерским послом и ответственным за региональные вопросы руководителем департамента МИД Украины были направлены на улучшение двусторонних отношений.

Однако венгерское правительство отметило, что украинская сторона все же поинтересовалась заявлениями, сделанными на недавнем заседании Совета венгерской диаспоры. А Иштван Ийдярто отметил, что и украинцы последнее время также принимали меры, "приводящие к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшему ограничению их прав".

Напомним, на заседании Совета венгерской диаспоры премьер Венгрии заявил, что шансов договориться с Киевом не осталось.

Также мы писали, что новый посол Венгрии начал свою работу с изучения украинского языка.