Правительство Грузии договорилось с банками и небанковскими кредитными организациями о списании долгов более 600 тыс. граждан страны, общая сумма долгов этих заемщиков составляет около 1,5 млрд лари ($561 млн). Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в понедельник перед заседанием правительства, пишет Интерфакс.

Такое решение принято, чтобы преодолеть в стране проблему избыточной задолженности населения. Речь идет о гражданах, входящих в "черные списки" банков, то есть лицах, имеющих просроченные долги. "Процесс обнуления задолженности начнется 15 декабря и завершится 31 декабря", - сказал премьер.

При этом он отметил, что если бы не поддержка международного благотворительного фонда "Карту", учредителем которого является миллиардер Бидзина Иванишвили, учредитель партии "Грузинская мечта", эту очень важную инициативу не удалось бы реализовать.

По словам премьера, почти 95% долгов граждан, числящихся в банковских "черных списках", составляют кредиты, основная сумма которых не превышает 2 тыс. лари. "Речь идет о финансовых обязательствах более 600 тыс. граждан в отношении банков, онлайн-организаций и других финансовых учреждений, которые в сумме составляют около 1,5 млрд лари", - сказал Бахтадзе. Глава правительства подчеркнул, что принятое решение позволит сотням тысяч граждан участвовать в экономической и социальной жизни страны, что "сделает нашу экономику более устойчивой, а банковско-финансовую отрасль более здоровой".

Руководитель представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии Франсуа Пеншо считает, что инициатива правительства о списании долгов может содержать определенные риски. "К подобным шагам и их мониторингу следует относиться осторожно, поскольку если у людей будет ожидание, что их долги будут кем-то покрыты, в будущем, возможно, у них появится поверхностное отношение к своим обязательствам по взятым кредитам", - заявил он журналистам в понедельник. Пеншо отметил, что данное решение "может быть позитивным, хотя увеличивает моральные риски", но от дальнейших комментариев отказался, поскольку не владеет " детальной информацией по этому вопросу".

Официальный курс на 19 ноября - 2,6727 лари/$1.

Первый тур выборов президента Грузии состоялся 28 октября. Во второй тур, который состоится 28 декабря, вышли Саломе Зурабишвили из правящей партии "Грузинская мечта" (38,64%) и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" (37,73%).

Ранее "Страна" сообщала, что кум Саакашвили вышел во второй тур выборов президента Грузии.

Также мы писали о том, что по экзитполам в Грузии побеждает кандидат от правящей партии, но американцы их не подтверждают.