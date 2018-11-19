На сегодняшний день Генпрокуратура Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура собрали материалы касаемо 20 нардепов, которые незаконно получают государственные компенсации за аренду жилья.

Об этом со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко сообщает "Укринформ".

По данным агентства, Луценко упомянул об этом, отвечая на вопрос о готовящихся представлениях на народных депутатов. По словам генпрокурора, с указанными нардепами возникнет довольно сложная ситуация.

"Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсации за жилье, имея при этом жилье в Киеве и 30-километровой зоне, предусмотренной законом", - сказал Юрий Луценко.

Также он добавил, что незаконные получатели компенсаций принадлежат ко всем парламентским фракциям. По словам Луценко, неизвестно, каким образом им будут вручаться представления.

Придется "ходить или по одному, или сразу выходить в зал" Верховной Рады, - заявил он.

Напомним, в начале ноября программа "Наші гроші" выпустила расследование, в котором говорилось о том, что 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве. При этом 120 нардепов задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 из них имеют жилье в столице или элитном пригороде.

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