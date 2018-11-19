Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет, до этого заявивший, что не будет выдвигать свою кандидатуру на главу автокефальной церкви, сегодня сообщил, что Киевский патриархат выразил ему доверие как возможному кандидату на пост предстоятеля автокефалии. Об этом он написал в Facebook.



"Я благодарю епископат за выражение доверия ко мне так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры из диалога, который продолжается" - сообщил он.

В то же время Филарет напомнил, что "избрание предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви будет происходить на объединенном соборе после того, как на нем будет провозглашено и утверждено церковное объединение". Он также добавил, что самовыдвижение главы церкви не предусмотрено.

При этом Филарет не сообщил, согласится ли он возглавить новую церковь в случае поддержки его кандидатуры на соборе.

"Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено официально на соборе, я также официально сообщу собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции", - отметил он.

Фото: facebook.com

Также сегодня пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила, что объединительный собор епископов, на котором планируют избрать предстоятеля будущей поместной церкви на Украине, состоится в декабре, окончательная дата будет определена на заседании синода Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Позднее в этот же день спикер Верховной рады Андрей Парубий уточнил, что объединительный собор состоится в начале декабря.

До этого с разных сторон поступала информация о том, что Филарет не будет претендовать на пост предстоятеля новой церкви на Украине. Так, управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявлял, что Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий не смогут участвовать в выборах на высшую должность в создаваемой новой украинской церкви. Эта информация, по его словам, стала известна из некоего письма с Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий.

В свою очередь глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что крайне мала вероятность, что структуру возглавит кто-либо из филаретовского "епископата". По его мнению, главой церкви может стать один из двух "экзархов" Константинополя - архиепископ Даниил (Зелинский) либо архиепископ Иов (Геча).

Ранее "Страна" сообщала, что в УПЦ МП накажут священников за участие в Объединительном Соборе.

Также мы писали о том, что Филарет решит, быть ли ему главой новой церкви прямо на Объединительном Соборе.