Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 27,74 грн/$1 по сравнению с 27,755 грн/$1 в пятницу прошлой недели, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,725-27,755 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 ноября снизился до 27,7705 грн/$1 с 27,7447 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 ноября 2018 года.

100 долларов США - 2776.4829

100 евро - 3172.6870

10 российских рублей 4.2063



Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 ноября составил 338.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $287.8 млн.

Как сообщала "Страна", самая популярная криптовалюта потеряла в цене тысячу долларов и стабилизировалась на новой отметке.

Ранее банкиры рассказали, что будет с курсом доллара до конца ноября.

Мы писали, что к концу недели доллар подупал еще на 2 копейки.