46-летний житель Киевской области выпивал с двоюродным братом и решил его убить. За жестокое преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Сквирском районе Киевской области. Мужчина выпивал со своим 44-летним двоюродным братом, между ними завязалась ссора. 46-летний местный житель решил убить своего родственника и стал бить его ногами, руками, молотком и деревянной палкой. Потерпевший погиб на месте от полученных травм

Сейчас злоумышленнику уже объявлено о подозрении, он задержан, продолжается расследование.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура Київської області

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