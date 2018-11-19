Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы полетов новейшего российского истребителя Су-57 в небе над Сирией, о которых ранее сообщали только спецслужбы Израиля. Видео размещено на Youtube-канале ведомства.

Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.

"В ходе них были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур и других факторов", - говорится в сообщении.

О появлении Су-57 на российской базе в Хмеймиме сообщалось еще в феврале, позже информацию об испытаниях подтвердили и в Минобороне России. В Сирию тогда прибыли два истребителя, не исключалось, что они будут задействованы для бомбардировок в Восточной Гуте.

Су-57 - перспективный российский истребитель 5-го поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.

Видео: youtube.com

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