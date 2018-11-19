На Канарские острова 19 ноября обрушился мощный шторм. Побережье накрывало волнами, высотой в четырехэтажный дом. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на канале Guardian News в YouTube.

В частности, на записи запечатлен фрагмент шторма, который произошел на Тенерифе. На видео громадная волна накрывает прибрежный отель. Стихия разрушила балконы у нескольких нижних этажей.

Отмечается, что шторм в муниципалитете Гарачико стал причиной эвакуации 40 человек. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. О материальном ущербе будет сообщено позже.

Видео: YouTube/ Guardian News

Напомним, ученые нашли следы гигантского цунами в 200 метров высотой на Аляске.

Также мы писали, что мощный шторм затопил побережье Испании, волны сносили балконы гостиниц.