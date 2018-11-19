В Печерском райсуде Киева сегодня, 19 ноября, сорвалось рассмотрение обвинительного акта в отношении активистки Елены Слюсар, которая два месяца назад в центре Киева ударила журналистку телеканала Newsone Дарину Билеру. Об этом стало известно из поста в Facebook, который разместила на своей странице в Facebook потерпевшая корреспондент телеканала.

По ее словам, из-за болезни судьи заседание перенесли, время и дата его проведения станут известны позднее.

Фото: facebook.com

Напомним, что 19 ноября под председательством судьи Смык на 17:00 было назначено подготовительное заседание по делу о нападении на журналистку. Ожидалось, что на нем суд решит - принимать обвинительный акт к рассмотрению, или вернуть его прокуратуре.

Инцидент между активисткой и журналисткой произошел 17 сентября, когда под зданием ГПУ на Резницкой протестовали националисты и добробатовцы, выражая свое несогласие с экстрадицией в Россиию ингуша Тимура Тумгоева. В время прямого включения в съемочную группу телеканала Newsone полетели сторонние предметы а вслед за этим корреспондента Дарину Билеру ударила по лицу рукой женщина в вышиванке.

"В меня полетел лед, какие-то снежки со стороны радикалов. Потом полетели яйца... Сначала одна активистка пыталась забрать у меня микрофон и не дать возможности рассказать в прямом эфире о том, что происходит. Позже она ударила меня в ухо... Сейчас я плохо слышу. Все время радикалы меня обзывали", - поясняла тогда Билера.

По факту инцидента полиция завела уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности (ч.1 ст.171 УК Украины) Дарины и задержала ее обидчицу. Ею оказалась официально нигде не работающая Елена Слюсар, зарегистрированная в селе Почуйки Попельнянского района Житомирской области.

Как писала "Страна", из Печерского райотдела женщину вскоре отпустили под не предусмотренную УПК Украины расписку. По одной из версий этому способствовали представители националистических групп, которые грозили взять здание полиции штурмом.

В своих письменных объяснениях правоохранителям Слюсар тогда сообщила, что принимала участие в антироссийском митинге возле здания ГПУ и узнала о том, что "NewsOne" проводит съемку событий, что вызвало у нее сильное волнение в процессе чего она ударила журналистку канала.

Лишь через неделю после инцидента, активистке было объявлено о подозрении в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч.1 ст.171 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает обширную вилку в виде одной из трех альтернатив - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

4 октября следственный судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец избрал Слюсар меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Сама женщина, как и ее адвокат Олег Выборнов в заседании назвали "пидозру" необоснованной.

Параллельно по мотивам рукоприкладства активистки полиция завела еще одно дело - о нанесении корреспонденту Newsone легких телесных повреждений (ч.1 ст.125 УК Украины). Также была назначена дополнительная судмедэкспертиза Билеры, которая должна была дать ответы на вопросы о степени тяжести телесных повреждений, полученных журналисткой.

В конечном счете, в конце октября обвинительный акт в отношении Слюсар поступил в Печерский райсуд столицы. Согласно его тексту, претензии к обидчице корреспондента переквалифицировали и "утяжелили". На сегодняшний день ей инкриминируется умышленное нанесение Билере телесных повреждений в связи с осуществлением ею своей законной профессиональной деятельности (ч.2 ст.345-1 УК Украины). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на аналогичный термин.