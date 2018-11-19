Известный певец 90-х Евгений Осин до последних дней жизни продолжал писать песни. Одну из таких, несмотря на пьянство и ослабленный организм, он посвятил своему товарищу Андрею Ковалеву. И даже спланировал, кто в новой композиции будет играть гитарное соло. Эту роль певец доверил гитаристу Вадиму Вершинину. Об этом сообщает КП.

"Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души. Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты. У нас из тех времен остался последний классный гитарист Вадик Вершин. Он с Газмановым играл, в группе с Аллой Пугачевой, в группе "Монте-Кристо". Он тебе сыграет такое соло! К нему, кстати, на концерт в ночной клуб приходил из "Металлики" вокалист. Если бы ему не понравилось выступление, он бы развернулся и ушел. А он два отделения сидел и пил пиво, а потом Вадика по плечу похлопал и сказал: "Я не знал, что в России есть такие крутые гитаристы!" И вот этот гитарист Вадик Вершинин тебе совершенно бесплатно сыграет такое соло, что тебе мало не покажется!", - обещал Осин в смс Ковалеву.

Это аудио запись в мессенджере, на которой слышен невнятный и сбивчивый голос Осина. Видимо, и в тот момент артист был прилично пьян.

Евгений Осин до последнего надеялся записать новый хит Фото: Рамиль Гали/crimea.kp.ru

Как сообщала "Страна", российская журналистка Виктория Петрова рассказала о последних днях жизни музыканта Евгения Осина. По ее словам артист долгое время боролся с алкогольной зависимостью. С Осиным она познакомилась, когда хотела взять у него интервью. "Позвонила ему, написала в интернете. И он, естественно, сказал, что ни с какими журналистами не общается. Еще накричал. И потом проходит где-то пара месяцев, и он мне сам позвонил. Спросил, как у меня дела. Я была очень удивлена", - рассказала Петрова.

Напомним, в Москве умер певец Евгений Осин.

Также в окружении Евгения Осина назвали причину его смерти .