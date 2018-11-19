Компания Huawei активно работает над складным телефоном, который также будет обеспечивать поддержку 5G. Конечный продукт уже показали представителям операторов в Корее.

Официальный анонс смартфона должен состояться в феврале следующего года, пишет GizmoChina.

Похоже, что Южная Корея может стать одним из первых рынков, которые получат складной телефон 5G Huawei, поскольку это единственная страна кроме США, где, как ожидается, коммерциализация сетей 5G произойдет в первой половине 2019 года.

Во второй половине 2019, сети 5G могут быть коммерциализированы в Японии, Китае и Европе. Представитель одного из корейских мобильных операторов подтвердил журналистам, что новый гаджет от Huawei - серийное устройство, а не прототип. Однако, никаких характеристик гаджета названо не было.

Фото: gizmochina.com/

Другие источники отмечают, что китайский производитель может продемонстрировать свой складной телефон на Mobile World Congress (MWC) 2019 в феврале следующего года. Телефон будет оборудован гибкими OLED-панелями. По слухам, размер экрана внешнего дисплея составит составляет 5 дюймов, а большого внутреннего дисплея — 8 дюймов. Возможно, дисплей изготовлен китайским производителем дисплеев BOE. У устройства Samsung размеры экранов составляют 4,6 и 7,3 дюймов соответственно. Для подключения 5G компания, как ожидается, будет использовать модем Balong 5000 5G. Смартфон также может оснащаться сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Как сообщала Страна, ранее в США показали, как будут выглядеть раскладные смартфоны Samsung с гибким экраном.

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