Американские дипломаты пытаются убедить представителей Италии в необходимости поддержки антироссийских санкций Европейского Союза.

Об этом со ссылкой на два дипломатических источника пишет BuzzFeed.

Издание сообщает, что именно давление США до сих пор имело решающее значение, чтобы убедить прокремлевское правительство Италии поддерживать санкции, несмотря на заявленную оппозицию мерам.

Италия была одним из наиболее проблемных государств ЕС в отношении России, а недавно бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент России Владимир Путин установили тесные отношения.

В свою очередь, министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Маттео Сальвини неоднократно призывал к отмене штрафных мер против России, описывая их как контрпродуктивные и бесполезные.

Также сообщается, что, вероятно, президента США Дональда Трампа не уведомляют о подобных контактах.

Напомним, премьер Италии заявил, что санкции против России должны быть временными.

Также мы писали, что на саммите ЕС в декабре Италия предложит ослабить антироссийские санкции.