Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовали на церемонии завершения строительства морской части двух ниток "Турецкого потока", которые будут поставлять природный газ из РФ в Турцию. Об этом сообщает AP.

"В понедельник два лидера (Путин и Эрдоган - Прим. ред.) присутствовали на церемонии завершения строительства морской части двух ниток "Турецкого потока", которые будут поставлять природный газ из РФ в Турцию", - говорится в сообщении.

Когда обе нити длиной 930 км каждая, будут полностью завершены, это позволит Москве поставлять российский газ в размере 31 млрд кубических метров на европейские рынки через турецкую территорию в Черном море.

Отмечается, что Турция зависит от импорта энергоносителей, и Россия для страны является крупнейшим поставщиком природного газа. В прошлом году Анкара импортировала 28 миллиардов кубических метров газа. Сейчас газ из РФ поставляется через другую нить, которая проходит через Черное море и материковую часть Украины. Как сообщалось, строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. Им занимается компания South Stream Transport. Первая нитка газопровода предназначена для энергоснабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из них - 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее Путин обрадовал Орбана, что "Турецкий поток" может добраться до Венгрии.

Также Венгрия хочет получать российский газ через "Турецкий поток".