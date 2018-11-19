Самая популярная криптовалта биткоин упала на 1 тысячу долларов и стабилизировалась на отметке 5300 долларов. Об этом в комментарии Укринформу рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

"На прошлой неделе затишье на цифровом рынке сменилось бурей. Так, после застоя на протяжении 2 месяцев актив показал более высокую волатильность, упав в среднем на 1000 долларов по всему спектру рынка. На данный момент главная цифровая монета стабилизировалась на отметках в 5300 долларов, по итогам недели потеряв 15%", - сказал Пархоменко.

Он также отметил, что вместе с биткоином сыпались в цене и многие альткоины, дешевея в среднем от 10% до 20% в рамках недели.

Капитализация рынка сократилась с 212 млрд долларов до 172 млрд долларов.

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