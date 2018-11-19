В Украине, 19 ноября, сложные погодные условия ожидаются в южной части, в центральных областях и на Западе Украины, кроме Волыни и Ровенщины. Будет идти дождь с мокрым снегом, прогнозируется налипание мокрого снега и гололедица.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, ближайшей ночью, 20 ноября, непогода продержится на юге и в центре (запад попустит). Во вторник днем ​​влажная погода с осадками ожидается на юго-востоке Украины.

Большинство областей попадут в зону влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки не ожидаются.

В Киеве 20 ноября будет преобладать сухая прохладная погода. Ночью ожидается -1...-4 градуса, днем ​​0...+2 градуса. Дождь и снег в столице пока отменяются.

Как сообщала "Страна", синоптики назвали регионы, где 20 ноября в Украине пройдут сильные снегопады.

Также мы сообщали о прогнозе погоды на всю неделю в Киеве. Напомним, ранее синоптик прогнозировала ухудшение погоды с 20 ноября.